Derby della lanterna: arresto differito della Polizia per 5 ultras

Nella prima mattinata odierna, personale DIGOS, all’esito delle immediate indagini avviate a seguito dei noti scontri occorsi nel derby della lanterna, ha proceduto all’arresto in flagranza differita di 5 Ultras, 3 appartenenti alla tifoseria organizzata del Genoa, rispettivamente di 20, 26 e 61 anni e 2 appartenenti alla tifoseria organizzata della Sampdoria di 29 e 23 anni. Le perquisizioni domiciliari, eseguite tutte nel capoluogo, hanno consentito di sequestrare materiale utile per la prosecuzione delle indagini.

I reati contestati vanno dalla rissa, alla resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, al divieto di travisamento in occasione di pubbliche manifestazioni, al possesso di artifizi pirotecnici in occasioni di manifestazioni sportive, oltreché al possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

In corso ulteriori indagini di polizia giudiziaria.

Rimane salva la presunzione di innocenza per tutti gli indagati, fino a sentenza definitiva.