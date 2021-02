Salvini come Moro, Mai: in questo caso le sinistre condanneranno l’odio sui social?

“Matteo Salvini raffigurato su un social network come Aldo Moro nel momento della prigionia. Il fotomontaggio ritrae il leader della Lega imbavagliato e con la bandiera delle Brigate Rosse alle spalle col commento: ‘Non succede… ma se succede…’ seguito dal pugno chiuso.

Il post è stato pubblicato sul profilo Facebook di un militante genovese de ‘La Sinistra’ e poi è stato rimosso. E’ l’ennesimo gesto di odio e violenza sulla rete nei confronti di Salvini, al quale esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza.

Un atto gravissimo e inaccettabile.

L’autore di questo post sarà ‘bannato’ ovvero interdetto dall’uso del social network dagli stessi amministratori del colosso del web?

E tutte le forze politiche in minoranza a Genova e in Liguria, in questo caso, esprimeranno una ferma condanna dell’odio e della violenza che oggi registriamo sui social network?”.

Lo ha dichiarato stamane il capogruppo regionale della Lega Stefano Mai.

Finora nessuna ferma condanna ufficiale da parte delle sinistre.

Finora soltanto il capogruppo del Municipio V Valpolcevera Davide Ghiglione (Chiamami Genova-Putti Sindaco) in una nota disapprovato con fermezza il gesto del militante de “La Sinistra”.

“Mi dissocio e stigmatizzo tale post – ha dichiarato Ghiglione – che nulla ha a che vedere con la cultura della sinistra e dei comunisti nel nostro Paese, i quali infatti hanno pagato un pesantissimo tributo di di sangue alla lotta per la libertà e la democrazia.

Ricordo inoltre come nella mia attività istituzionale nel V Municipio Valpolcevera, seppur con opinioni e idee spesso diverse, abbia sempre collaborato con tutte le forze politiche presenti in consiglio, compresa la Lega.

Ritengo infine questo attacco strumentale per provare a riequilibrare l’opinione pubblica dopo il gesto del saluto romano in consiglio comunale a Cogoleto, fatto in una sede istituzionale da dei consiglieri eletti, durante il Giorno della Memoria. Qui stiamo parlando di un post su facebook, pur concordando che sicuramente non vada sottovalutato”.