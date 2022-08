Salernitana-Samp, Giampaolo: Gestire al meglio le energie

Dopo le gare al “Ferraris” con Atalanta e Juventus, la Sampdoria di Marco Giampaolo scalda i motori per la prima trasferta stagionale, in casa della Salernitana. «Con la Juve abbiamo portato a casa un pareggio che ci ha dato buona energia – afferma il mister dalla sala stampa del “Mugnaini” di Bogliasco -, arriviamo da due buone prestazioni contro due squadre difficili da affrontare. Sono state spese moltissime energie fisiche e mentali per affrontare queste prime partite, ora dovremo gestirle al meglio per affrontare le prossime tre, che si giocheranno nel giro di una settimana».

Test. I blucerchiati affronteranno una vera e propria prova di maturità contro una diretta avversaria. «Siamo concentrati sulla sfida di domani – continua il tecnico doriano -, sarà il primo scontro diretto della stagione. La posta in palio vale doppio e dovremo giocarla con questo tipo di accortezza. Sarà una partita sporca, cattiva e tosta, dovremo lavorare bene: rappresenterà un test per misurare il nostro valore».