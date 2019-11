Sabato 23 Francesco Piu presenta il suo nuovo album Crossing

Il 23 novembre il Blues torna a Limone Piemonte con il concerto di Francesco Piu

Il cantante e chitarrista blues si esibirà dal vivo alle 21 sul palco del Teatro Alla Confraternita, in trio, insieme a Mario Piu al basso e Silvio Centamore alla batteria e percussioni.

La serata rappresenta una tappa della tournée europea di presentazione del nuovo album “Crossing”, un’opera con cui Francesco Piu porta idealmente Robert Johnson e i suoi brani leggendari nel Mediterraneo attraverso la sua voce e lo slide della sua chitarra elettrica, colorandoli con le percussioni africane e medio orientali, le corde arabe, greche, l’elettronica e i suoni ancestrali della Sardegna (launeddas e canto a tenore).

“Sono fiero di essere riuscito a portare nella mia Limone Francesco Piu, l’artista blues più titolato in Italia in questo momento – commenta Piergiorgio Chiera -. Un’occasione davvero da non perdere per gli appassionati del blues e, in generale, per tutti gli amanti della musica di qualità”.

Francesco Piu con il suo raffinato mix di blues, funky, rock e soul, vanta quattro album in studio e tre dal vivo, tour in tutta Europa, Canada e Stati Uniti, concerti nei più importanti festival del genere, aperture ad artisti come Johnny Winter, Jimmie Vaughan, Robert Cray, Charlie Musselwhite, The Derek Trucks Band, The Fabulous Thunderbirds.