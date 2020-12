S. Teodoro, 4 marocchini rompono vetri e rubano in auto: presi dai carabinieri

Ieri i carabinieri del Nucleo Radiomobile, in collaborazione con i militari delle Stazione dell’Arma di Ge-San Teodoro e Scali e Forte San Giuliano, hanno identificato e denunciato in stato di libertà, in concorso, quattro cittadini del Marocco, per i reati di tentato furto, possesso ingiustificato di chiavi alterate, grimaldelli.

Inoltre, sono stati sanzionati per violazione alle prescrizioni delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19.

Infatti, i nordafricani hanno tentato di rubare effetti personali e altro all’interno di un’auto in sosta, dopo avere rotto i finestrini.

Alla vista dei carabinieri i marocchini sono fuggiti, ma sono stati prontamente fermati, identificati e denunciati.