S. Fruttuoso, minaccia con coltello operatore comunità: 48enne genovese denunciato

Ieri i carabinieri di un equipaggio del Nucleo Radiomobile, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per “danneggiamento e minacce” un 48enne genovese, gravato da pregiudizi di polizia.

La scorsa notte il 48enne, nel piazzale di una Comunità per minori in salita Nuova N. S. del Monte a Genova San Fruttuoso, a seguito di dissidio per futili motivi con un operatore lo ha minacciato con un coltello e ha mandato in frantumi una vetrata della struttura.

La lama è stata sequestrata dai carabinieri.