Rumeno ruba pinoli su commissione all’Esselunga: denunciato

La Polizia di Genova ha denunciato un rumeno di 20 anni per tentato furto.

Un addetto alla sicurezza del supermercato Esselunga di via Piave, ieri pomeriggio ha notato un soggetto aggirarsi con fare sospetto tra le corsie del supermercato ed ha deciso di tenerlo d’occhio.

Il ladro, una volta giunto nei pressi dell’espositore delle frutta secca, ha preso dallo scaffale 57 confezioni di pinoli, per un valore complessivo di circa 430 euro, riponendole all’interno di uno zaino che ha poi lasciato per terra e che è stato subito dopo prelevato dal 20enne.

A quel punto il primo soggetto si è defilato, mentre il 20enne ha cercato di uscire dal negozio senza pagare ed in quel preciso momento l’addetto alla sicurezza lo ha fermato.

Successivamente, gli agenti di una volante, intervenuti in aiuto del vigilante, hanno preso in consegna il giovane che ha dichiarato di non sapere chi fosse il soggetto che gli aveva passato lo zaino in quanto lo aveva conosciuto solo poco prima quando quest’ultimo gli aveva proposto il pagamento di 20 euro come ricompensa per il “lavoro” di trasporto della refurtiva.