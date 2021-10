Rumeni trovati con 32 scatolette di tonno rubate: denunciati

E’ successo ieri pomeriggio a Genova Pra’

Due rumeni di 31 e 43 anni ed una loro connazionale di 39 sono stati denunciati dalla polizia per ricettazione in concorso.

Gli agenti di una volante dell’UPGSP, durante il regolare pattugliamento, hanno notato tre rumeni, in via Sorgenti Sulfuree, mentre trasportavano a fatica una busta della spesa, che alla vista della Polizia hanno iniziato ad agitarsi.

Insospettiti dall’atteggiamento, hanno deciso di controllarli.

I tre rumeni, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, sono stati trovati in possesso di 32 vasetti di tonno, per un valore complessivo di 120 euro, risultati rubati presso un supermercato di via Prà.

Nello specifico gli agenti, grazie ad un frammento di etichetta, sono risaliti alla provenienza dei vasetti e si sono recati presso il punto vendita dove il titolare dell’esercizio ha confermato l’ammanco.

I tre cittadini della Romania sono stati così denunciati per ricettazione.