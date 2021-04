Ruba zaino su un treno, campano tenta la fuga ma viene preso

Si era momentaneamente assentato per andare in bagno e, quando è tornato, al suo posto non ha più trovato lo zaino che aveva lasciato sul sedile dello scompartimento in cui stava viaggiando.

E’ quanto è successo mercoledì scorso ad un pendolare genovese che si stava recando alla Spezia a bordo a bordo di un treno Intercity.

L’uomo ha avvisato subito il capotreno ed entrambi si sono messi alla ricerca dell’oggetto lungo tutto il convoglio.

Grazie all’indicazione di un passeggero, l’autore del furto è stato individuato verso la testa treno e, vistosi scoperto, ha tentato di disfarsi dello zaino gettandolo sotto un sedile. Appena il treno è giunto nello scalo ferroviario della Spezia, il ladro è sceso frettolosamente dal convoglio ma gli agenti del locale Posto Polfer, già allertati dallo stesso capotreno, sono riusciti a bloccarlo mentre cercava di dileguarsi all’esterno della stazione.

L’uomo, un italiano di 60 anni residente a Mondragone, in provincia di Caserta, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.