Rottweiler che uccisero donna, Aidaa: un progetto di recupero

“Non ci siamo dimenticati affatto dei due rottweiler che ad inizio aprile hanno aggredito la signora Patrizia Lamarca che a seguito del loro morsi ha trovato la morte. In queste settimane abbiamo lavorato alla costruzione di un progetto per il loro recupero, ora sappiamo che sono in canile e che gli stessi sono oggetto di uno scaricabarile da parte delle Istuzioni. Vogliamo ribadire che non lasceremo soli quei cani e che ad inizio maggio presenteremo un progetto sia per la loro rieducazione e per trovare una nuova famiglia al termine della rieducazione sia al Comune che all’ASL progetto che se andrà a buon fine tirerà fuori da quel canile i due rott”.

A dichiararlo l’Associazione italiana difesa animali ed ambiente AIDAA in merito al futuro dei cani coinvolti nella triste vicenda che ha portato alla morte della signora Patrizia Lamarca.