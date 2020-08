Rottura tubo al Lagaccio: Oregina e San Teodoro senz’acqua, tecnici al lavoro

Ieri si è rotta una tubatura dell’acqua nei campi del Lagaccio ed una zona di Genova compresa tra Genova Oregina e San Teodoro è rimasta con i rubinetti asciutti con i relativi disagi per i residenti che sono senz’acqua.

Il guasto ha riguardato una grossa tubatura interrata posta nel campo da hockey con la a riparazione che sarebbe dovuta avvenire ieri sera, ma così non è stato. Sembra che all’origine dei ritardi ci sia una vecchia cisterna che li ostacolerebbe.

Nel mentre in zona da ieri sera sono state messe a disposizione due autobotti, una in largo San Francesco da Paola, l’altra mobile che sta girando per le vie interessate, mentre un’altra autobotte dovrebbe arrivare in mattinata.

Per la riapertura si parla di questa sera, ma si aspetta una nota ufficiale.