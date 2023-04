Roma-Samp 3-0, blucerchiati cedono nella ripresa in dieci uomini

La Samp al termine di un’ottima prova perde 3-0 all’Olimpico contro la Roma cedendo nella ripresa con un uomo in meno.

Gara fondamentale per la Roma, che all’Olimpico sfida la Sampdoria con l’obiettivo di agganciare l’Inter in zona Champions. In emergenza in difesa, Mourinho cambia modulo e si schiera con la linea a quattro. Nel primo tempo occasioni principali per i giallorossi: palo di Wijnaldum, poi Ravaglia, all’esordio stagionale, salva su Pellegrini. Nella ripresa l’olandese sblocca di testa e Dybala raddoppia i conti su rigore. Il tris lo cala El Shaarawy in contropiede.

Tabellino e pagelle

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Zalewski 6,5 (dall’87’ Celik s.v.), Smalling 6,5, Llorente 6,5, Spinazzola 6,5; Matic 7, Wijnaldum 7,5; Dybala 7, Pellegrini 5,5 (dal 79′ Solbakken 6,5), El Shaarawy 7; Abraham 5 (dal 58’ Belotti 6). All.: Mourinho 7

Sampdoria (3-4-2-1): Ravaglia 6; Zanoli 5,5, Murillo 4, Amione 6; Leris 5,5, Winks 6, Rincon 5,5 (dal 67’ Paoletti 5,5), Augello 5,5; Djuricic 5, Cuisance 6 (dal 55’ Murru 6); Gabbiadini 6 (dal 67’ Lammers 5,5). All.: Stankovic 5,5

Marcatori: 57’ Wijnaldum (R), 89′ Dybala (R), 90’+4 El Shaarawy (R)

Ammoniti: Abraham (R), Smalling (R), Spinazzola (R); Zanoli (S), Paoletti (S), Winks (S)

Espulsi: Murillo (S)

Arbitro: Irrati