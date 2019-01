Roma-Entella, Icardi: Giocheremo senza pressione

Ci siamo quasi. Ancora due giorni ed ecco l’appuntamento con la storia per l’Entella che sfida la Roma nella tana dell’Olimpico per la Coppa Italia.

Non nasconde l’emozione Simone Icardi, grande protagonista dell’impresa contro il Genoa nel turno precedente.

“Ho giocato 7 anni nella Roma, ho legato molto con Lorenzo Pellegrini, ci sentiamo al telefono a volte. L’allenatore più bravo per me è stato Vincenzo Montella, eravamo tra l’altro un gruppo fortissimo”.

”A malincuore sono andato via, io sono romanista dentro ma volevo giocare di più, quindi ho parlato con Bruno Conti e lui ha deciso per il prestito, anche se all’inizio non era d’accordo. Contro il Genoa è stata una grandissima partita perché siamo scesi senza pressione in campo, così come faremo lunedì contro la Roma”.