Roma-Entella, Boscaglia: Onoreremo l’impegno

Domani la sfida di prestigio, senza paura né timore reverenziale: l’Entella vola a Roma per la Coppa Italia e Boscaglia, insieme ai suoi ragazzi, si godono il momento.

“Questa è una partita che si prepara da sola. Per un allenatore preparare una partita del genere dal punto di vista motivazionale è semplice. Dal punto di vista tecnico tattico è difficile perché affrontiamo una squadra di Serie A e che fino a otto mesi fa si giocava l’accesso alla fine di Champions League. Nonostante abbiano cambiato hanno grandi campioni, un grandissimo allenatore, in uno stadio fantastico. Ce la vogliamo godere, fra virgolette, ma non vorremmo che sia un giorno solo di festa. Vogliamo impensierire la Roma per quello che ci è dato fare. E’ normale che sarà una partita dura, difficile, che probabilmente ci vedrà subire il gioco della Roma ma vogliamo cercare di fare del nostro meglio per rendervi la vita dura”.