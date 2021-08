Roberto Vecchioni sold out a Cervo. Venerdì 6 agosto porta la musica d’autore sul sagrato dei Corallini con un concerto già tutto esaurito.

Roberto Vecchioni sold out a Cervo nell’ambito del Festival Internazionale di Musica da Camera

Il 6 agosto sul sagrato dei Corallini a Cervo sul palco Roberto Vecchioni.

Lo aveva promesso nel gennaio 2018, quando fu ospite all’Oratorio di Santa Caterina, accolto dal pubblico in veste di scrittore per la rassegna Cervo in Blu d’Inchiostro.

«Tornerò per un concerto», aveva chiuso così l’incontro Roberto Vecchioni.

Venerdì 6 agosto alle 21.30 la piazza dei Corallini si riempie di “Musica e parole” con la consueta magia e suggestione.

Lo fa grazie a un concerto speciale che vedrà protagonista proprio “il professor” Roberto Vecchioni;

uno tra i più celebri, affermati e riconosciuti interpreti della canzone d’autore italiana, accompagnato alla chitarra da Massimo Germini.

Un evento dedicato alla musica cantautorale che conferma anche per l’edizione 2021 del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo l’intenzione di aprirsi a contaminazioni culturali e ampliare così la propria offerta.

Lo spettacolo “Musica e parole” con Roberto Vecchioni è frutto della collaborazione con il Club Tenco che organizza dagli anni Settanta la Rassegna della canzone d’autore a Sanremo;

fondato nella stessa città da Amilcare Rambaldi, e che ogni anno promuove le Targhe Tenco, attribuite dai giornalisti di settore a cantautori e album meritevoli.

Professore, scrittore, cantautore.

Di parole Roberto Vecchioni ne ha sempre condivise molte, con il suo pubblico accorso ad ascoltarlo e con il pubblico, forse ancora più numeroso, dei suoi studenti di liceo e poi dell’università.

A loro ha insegnato ad apprezzare i classici greci e latini.

In questa sua doppia veste, di cantante e professore, Vecchioni ha saputo forgiare un linguaggio accattivante, con toni che si fanno a volte teneri, a volte struggenti e in qualche caso graffianti.

I due mestieri hanno finito poi per intrecciarsi, e non poteva forse che essere così: non a caso Vecchioni ai suoi ragazzi, e ai più giovani in particolare, ha dedicato molte bellissime canzoni.

“Musica e parole” è uno spettacolo che accoglie entrambe queste dimensioni, unendole e intrecciandone percorsi, suggestioni, visioni del mondo.

Vecchioni porta nella speciale cornice della piazza dei Corallini la magia di un incontro musicale.

Accompagnato dal chitarrista Massimo Germini, proporrà alcune canzoni dal suo repertorio, tra creatività e profondità, raccontando il suo percorso a zig zag tra musica e parole.

Il Festival 2021

16 luglio 2021: Quintetto d’Archi dei Berliner Philharmoniker (doppia replica)

23 Luglio 2021: Rosario Bonaccorso Quartet feat. Emanuele Cisi (doppia replica)

27 Luglio 2021: Diego Campagna – chitarra, Archi all’Opera

30 Luglio 2021: Andrea Obiso – violino, Mario Montore – pianoforte

1 Agosto 2021: Coro G, Carlo Pavese – direttore

3 Agosto 2021: Chi Ho Han – pianoforte: “All about Chopin”

6 Agosto 2021: Roberto Vecchioni presenta “Musica e Parole”

10 Agosto 2021: Sergey Tanin – pianoforte

13 Agosto 2021: Corto Maltese – Una ballata del mare salato (doppia replica)

20 Agosto 2021: Tommaso Perazzo Trio, Fabrizio Bosso (doppia replica)

22 Agosto 2021: Marco Norzi, Luca Magariello, Cecilia Novarino (doppia replica)

24 Agosto 2021: Casal Quartett

27 Agosto 2021: Cesare Chiacchiaretta, Quintetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Biglietteria e informazioni

Il Festival rispetta le nuove disposizioni governative (DL n° 105 del 23 luglio 2021) in vigore dal 6 agosto 2021.

L’accesso agli spettacoli aperti al pubblico è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di uno dei seguenti documenti:

– Certificazione verde Covid-19;

– attestato di vaccinazione di almeno una dose somministrata da almeno due settimane;

– risultato negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti

– certificato di avvenuta guarigione da Covid-19 non anteriore a 6 mesi.

Il personale preposto, oltre alle certificazioni digitali o cartacee, chiederà anche l’esibizione di un documento di identità.

La certificazione non è richiesta per i bambini sotto i 12 anni e per i soggetti esentati con idonea certificazione medica.

I biglietti di tutti gli spettacoli del Festival sono acquistabili su www.cervofestival.com. Il concerto di Roberto Vecchioni del 6 agosto è sold out, sono disponibili solamente i biglietti per il Sagrato, in vendita esclusivamente al botteghino a partire dalle 19.30.

Il Festival osserva scrupolosamente tutte le indicazioni per il contenimento della diffusione del coronavirus suggerite dalle autorità sanitarie.

Prima di entrare in sala gli spettatori devono registrarsi in un apposito registro presenze, che sarà conservato per due settimane.

Questo vale anche per chi ha acquistato il proprio biglietto attraverso la prevendita online

La registrazione avverrà presso la biglietteria del Festival, presso l’Oratorio di Santa Caterina in Via Multedo.

Per semplificare le procedure di accreditamento degli spettatori, lo staff organizzativo richiede al pubblico di presentarsi al botteghino con la certificazione compilata e firmata, scaricabile dal sito web del Festival.

La compilazione dell’autocertificazione è richiesta anche agli spettatori che hanno acquistato i biglietti in prevendita.

Anche quest’anno, il servizio navetta per raggiungere i concerti del Festival di Cervo non sarà effettuato per motivi di sicurezza.

Si potrà usufruire, comunque del posteggio gratuito in Via Steria, con ampia disponibilità di spazi.

Il parcheggio è facilmente raggiungibile in auto e opportunamente segnalato.

Il percorso, a piedi, dal posteggio alla Piazza dei Corallini e all’Oratorio è di circa 15 minuti.