Roberto Giacobbo ai Martedì Letterari del Casinò di Sanremo

La presentazione del libro “Storia alternativa del mondo”

Domani, martedì 28 gennaio 2025, alle ore 16:30, il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo ospiterà un nuovo appuntamento dei Martedì Letterari, curati da Marzia Taruffi. Protagonista dell’incontro sarà il noto giornalista e divulgatore scientifico Roberto Giacobbo, che presenterà il suo ultimo saggio, “Storia alternativa del mondo. Un viaggio pieno di sorprese nel cammino dell’uomo. Dalle piramidi ai giorni nostri” (Mondadori).

Un viaggio attraverso una storia diversa

Nel suo libro, Roberto Giacobbo propone una lettura innovativa della storia, esplorando eventi e interpretazioni spesso trascurati. L’autore racconta come alcune vicende storiche potrebbero essere andate in modo diverso da quanto comunemente narrato, mettendo in luce imprecisioni e dettagli apparentemente insignificanti che potrebbero cambiare la nostra visione del passato.

Giacobbo spiega così l’essenza del suo lavoro: “Questo libro racconta come, in alcuni momenti, la storia potrebbe essere andata in maniera molto diversa da quella che conosciamo. Non solo su quelle del passato, ma ci allena a guardare dove altri non hanno osato farlo, spronandoci a non accontentarci delle verità ufficiali.”

Un dialogo con esperti

All’evento parteciperà anche il giornalista e saggista Carlo Sburlati, che accompagnerà Giacobbo in un dialogo ricco di spunti e riflessioni. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Roberto Giacobbo: una carriera tra misteri e divulgazione

Roberto Giacobbo, nato a Roma il 12 ottobre 1961, è una figura di spicco della divulgazione scientifica e storica in Italia. Attualmente conduce il programma “Freedom – Oltre il confine” su Italia1, dopo essere stato autore e conduttore di programmi iconici come “Voyager” (Rai2) e “La macchina del tempo” (Rete4).

Prossimo appuntamento ai Martedì Letterari

Giovedì 30 gennaio, alle ore 16:30, il Teatro dell’Opera ospiterà un altro incontro imperdibile. Alessandro Cecchi Paone presenterà il suo ultimo saggio: “Raimondo di Sangro di Sansevero. Dialogo sull’immortalità” (Armando De Nigris Editore).

