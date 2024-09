Forza Italia: Bucci migliore garanzia per buongoverno della Liguria

“Come capogruppo regionale di Forza Italia sono orgoglioso della candidatura di Marco Bucci a presidente della Regione Liguria.

Per Marco non servono tante parole: per lui parlano i fatti, le opere e la rinascita di Genova dopo decenni di declino e immobilismo.

Sono molto felice per questa scelta e ringrazio di cuore il sindaco di Genova per la sua disponibilità.

È l’ennesima prova del suo amore per la nostra terra, per lo sviluppo e la crescita della nostra Liguria. Bucci è la migliore garanzia per il buongoverno della nostra regione”.

Lo ha dichiarato ieri Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia in Regione Liguria.