Ritrovati grazie a Whatsapp due ragazzini scomparsi sopra Voltri

La scorsa notte alle 22 circa, è scattato l’allarme per la scomparsa di 2 ragazzini nella boscaglia fra Fiorino e Sambuco, sopra Voltri.

Grazie all’uso della applicazione WhatsApp i vigili del fuoco di Multedo si sono fatti inviare la posizione.

In linea d’aria, seguendo il GPS, non sembravano molto lontani dalla strada, ma per raggiungerli hanno aggirato alcune colline. I ragazzini sono stati trovati in buona salute e sono stati consegnati ai genitori.

La causa della scomparsa è dovuta alla loro scelta di provare a scavalcare il monte invece di tornare per il sentiero che avevano percorso.

L’intervento si è concluso alle 2.30 circa.