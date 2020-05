Ritiro pacchi colletta alimentare a San Bartolomeo al Mare

San Bartolomeo al Mare. Ritiro pacchi della colletta alimentare, da lunedì presso la Protezione Civile. Un volontario sarà a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

Il ringraziamento ad aziende e privati che hanno contribuito.

Si comunica che da lunedì 25 maggio il ritiro dei pacchi della colletta alimentare per i residenti proseguirà presso la sede della Protezione Civile comunale in Via Faraldi 1, a fianco del Palazzo comunale di San Bartolomeo al Mare. Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 un volontario sarà a disposizione per la distribuzione dei pacchi alimentari. Per consegne a domicilio e per ritiro pacchi in altri orari, contattare Enzo Campagna 333 627 7323 o Marco Bestiale 339 872 0049.

L’Amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare e la Protezione Civile comunale ringraziano sentitamente tutti coloro che hanno contribuito e stanno contribuendo alla raccolta per la colletta alimentare, che da circa due mesi rappresenta un aiuto concreto per molti residenti.

Si ringraziano in particolare Nika impresa artigianale edile, Camping Rosa e Agenzia immobiliare Ardoino, Coadi, Strescino srl, nonché tutti i cittadini che hanno fornito generi alimentari direttamente o partecipando alla spesa solidale negli esercizi commerciali del nostro paese.