Ritiro amaro al Rally di Roma Capitale per Fabio Andolfi e Manuel Fenoli

La seconda giornata del Rally di Roma Capitale è purtroppo iniziata nel peggiore dei modi per Fabio Andolfi e Manuel Fenoli. La R5 Evo Primocanale Motori Gruppo Spinelli di si e’ dovuta ritirare proprio alla fine della prova speciale Fiuggi per la rottura della coppa dell’olio.

Quasi al termine della prima prova speciale della domenica, nell’ultima curva Andolfi e’ uscito leggermente largo finendo con le sole due ruote destre sul prato. La sfortuna ha voluto che nascosta nell’erba ci fosse una pietra che ha causato la rottura della coppa dell’olio. Appena fuori dalla prova speciale l’equipaggio di Primocanale Motori ha notato la perdita d’olio e non ha potuto fare altro che optare per il ritiro.

La R5 Evo Primocanale Motori Gruppo Spinelli si trovava in settima posizione assoluta ed in corsa per il podio nella gara valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally.

Per il CIAR ora è il momento della pausa estiva ed i protagonisti della massima serie nazionale torneranno a sfidarsi sulle prove speciali bresciane del Rally 1000 Miglia a fine agosto.

Fabio Andolfi è al centro del Progetto Liguria supportato da un pool di aziende locali ed ideato da Maurizio Rossi. Primocanale Motori e Gruppo Spinelli sono affiancate dai partner tecnici di Racing Force Group, azienda leader mondiale nel settore del motorsport con i brand Omp Racing, Bell e Zeronoise, ai quali si aggiungono Michelin per la fornitura delle gomme ed Europam.