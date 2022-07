L’applauso del Park Tennis Genova per l’impresa di Musetti

Lorenzo Musetti supera Carlos Alcaraz e conquista Amburgo. Prima storica affermazione in un Atp 500 per il tennista tesserato per il Park Tennis Genova mentre lo spagnolo numero 5 al mondo perde la prima finale in carriera.

“Siamo orgogliosi di Lorenzo – sorride Federico Ceppellini, presidente del Park Tennis Genova – e vogliamo fargli arrivare il grande applauso di tutto il circolo, dei soci e della “sua” squadra. Lorenzo è un punto di forza della nostra Serie A, è molto legato al Circolo e ai colori gialloblu. Tutti i suoi compagni, lo staff tecnico e noi dirigenti abbiamo vissuto questa finale con apprensione e, ora, una gioia smisurata. E’ un risultato pazzesco che Lorenzo merita tutto”.

Musetti si aggiudica la sfida del terzo millennio con Carlos Alcaraz vincendo in tre set 6-4 6-7 6-4. Ci sono voluti sei match point per avere ragne dell’enfant prodige spagnolo. Una impresa che la Genova del tennis saluta con entusiasmo e orgoglio. “Grazie Lorenzo per queste emozioni. Ti aspettiamo a casa per festeggiare alla prima occasione”, chiude Federico Ceppellini. “Sei l’orgoglio di tutti noi e non vediamo l’ora di scendere in campo tutti insieme per la prossima Serie A”.