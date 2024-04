Rissa per strada a Rivarolo, bottigliate in testa: 26enne a terra

Un 26enne è rimasto ferito a seguito di una rissa avvenuta a Genova Rivarolo sabato notte scorsa.

Il giovane è stato portato al Pronto soccorso del San Martino con ferite alla testa dopo essere stato colpito da una bottigliata durante il violento alterco per strada, in via Rasori.

I residenti della zona hanno segnalato al 112 che una decina di persone che si stavano picchiando per la strada.

All’arrivo delle Volanti sul posto era rimasto soltanto il giovane con diverse ferite da taglio alla testa.

Nessuna traccia degli altri contendenti.

Indagini in corso per risalire all’identità dei partecipanti alla rissa, anche con l’ausilio delle immagini delle videocamere di sorveglianza della zona.