Priaruggia, rubano gozzo e affondano: 3 giovani scappati sugli scogli

Sabato notte hanno rubato un gozzo nella spiaggia di Priaruggia, ma poi hanno rischiato di affondare e sono quindi scappati via a nuoto per non farsi prendere dal titolare di una pescheria che nel frattempo era arrivato sul posto e aveva avvertito la Polizia.

Il pescivendolo si è precipitato sulla spiaggia e ha urlato ai tre giovani ladri di tornare a riva, spiegando che non erano stati sistemati gli appositi sportelli che impedivano di imbarcare acqua e che avrebbero rischiato di colare a picco.

I tre giovani si sono quindi avvicinati agli scogli e sono scappati via, lasciando che il gozzo andasse alla deriva.

Il furto del natante si è concluso senza feriti. Quando gli agenti delle Volanti sono arrivati a Genova Quarto dei tre giovani protagonisti non hanno trovato traccia.

Indagini in corso per risalire all’identità dei tre giovani.