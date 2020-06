Rinvio Riviera Music Festival

“Dalla Parte della Musica” ha deciso di rinviare la quinta edizione del Riviera music festival al 2021.

“Abbiamo atteso, abbiamo sperato ma, consapevoli che in questo difficile momento storico non ci sono i presupposti per dare vita ad una manifestazione che da sempre ha avuto come obiettivo primario quello di riunire tanti appassionati di buona musica con l’intento di farli divertire, Dalla Parte della Musica ha deciso di iniziare a lavorare da subito all’edizione 2021.

Oggi al di là dei problemi tecnico logistici riteniamo che l’ Amministrazione comunale di Alassio, che ha ospitato le ultime tre edizioni del Riviera Music Festival e con la quale ci siamo costantemente confrontati in questi mesi, abbia in questo momento ben altre priorità da affrontare.

Una scelta difficile ma obbligata nel rispetto anche della colonna portante del nostro Festival e cioè i nostri sponsor oggi impegnati in una ripartenza difficile che non ci stancheremo di ringraziare e che ci auguriamo di averli al nostro fianco nell’edizione 2021.

Oggi siamo tutti impegnati in una ripartenza importante e vogliamo trasmettere forza e vigore a tutte le persone fantastiche che abbiamo conosciuto in questi anni grazie alla Musica, persone che a differenza nostra vivono unicamente di spettacolo e che idealmente abbracciamo, uno per uno. Tenete duro! Torneremo, tutti insieme, a Sognare! Per sempre… Dallapartedellamusica!”