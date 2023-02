Messa in sicurezza del rio San Rocco. A Ceriale via libera per gli interventi con un primo finanziamento da 4,5mln di euro.

Messa in sicurezza del rio San Rocco, le dichiarazioni.

COMMENTO – “Finalmente siamo arrivati alla conclusione dell’iter progettuale e amministrativo che abbiamo da tempo avviato con la Regione Liguria per l’intervento di mitigazione idrogeologica legata a rio San Rocco, con particolare riferimento alla zona maggiormente critica che interessa il nostro centro urbano”.

Il sindaco Luigi Romano ha commentato:

“Si tratta anche in questo caso di una progettazione complessa e in un’area soggetta a rischio idraulico per la scarsa capacità di smaltimento e deflusso delle acque piovane che ha rappresentato un grave problema in caso di maltempo e intense piogge”.

Sotto il profilo tecnico è stato costante il lavoro degli uffici comunali competenti intrapreso con l’ente regionale e definire le diverse fasi progettuali necessarie per traguardare una messa in sicurezza complessivo del nostro torrente.

Un altro ottimo risultato ottenuto dall’amministrazione comunale in questo mandato amministrativo, anche grazie ad una attenta osservazione e scelta su forme e modalità di reperimento dei fondi necessari.

Questo, anche in risposta a quanti millantano che il Comune non sia riuscito a ricevere contributi e finanziamenti, ancora una volta i fatti dimostrano l’esatto contrario, fatti sotto gli occhi dei cittadini cerialesi che da anni attendevano un progetto vero e strutturale di messa in sicurezza per il nostro rio cittadino” ha concluso il sindaco Romano.

Il vice sindaco e assessore cerialese ai lavori pubblici Luigi Giordano ha evidenziato:

“Ora abbiamo un cronoprogramma per i lavori e un piano dettagliato per l’opera che dovrà concretizzarsi nei prossimi anni.

Il finanziamento ottenuto per il primo tratto del rio San Rocco si inserisce nell’ambito dei vari interventi portati a avanti sul fronte della messa in sicurezza del territorio, dai rii cittadini, fino alla difesa costiera e ancora le restanti aree cittadine che presentavano fattori di rischi per la nostra comunità locale”.

L’amministrazione cerialese, una volta ottenute le risorse previste e con il progetto esecutivo approvato, è già pronta alla prima procedura di appalto per dare il via ai lavori.