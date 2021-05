Riaprono i cantieri sulle autostrade della Liguria e tornano le code

Se nel weekend con la chiusura di alcuni cantieri autostradali, non ci sono state particolari criticità, da questa mattina di lunedì, ricominciano i problemi sulle autostrade della Liguria.

Viene segnalata la presenza di code e rallentamenti già alle sette di questa mattina. Code che, con il passare del tempo sono peggiorate.

Ecco la situazione alle 10

Sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo al Km 28.4, in entrambe le direzioni, è presente una coda in uscita a Rapallo per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Sempre sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo, coda di 5 km tra Rapallo e Genova Nervi per lavori.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 100.7 in entrambe le direzioni, ad Isola del Cantone in entrata è chiuso al traffico fino alle 20:00 del 30/06/2021 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Milano: Vignole Borbera. Entrata consigliata verso Genova: Ronco Scrivia.

Sulla A26 Genova-Voltri-Gravellone Toce al Km 8.4 in direzione Gravellona Toce, è presente una coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 31.7 in direzione Ventimiglia, è presente una coda di 1 km tra Varazze e Celle Ligure per lavori

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia al Km 32.35 in direzione Ventimiglia, l’uscita di Celle Ligure è chiusa al traffico fino alle 06:00 del 15/05/2021 provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Varazze. Celle Ligure è chiusa anche in entrata verso Ventimiglia per lavori. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Varazze.

