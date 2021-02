Riapre il Museo Tecnico Navale della Spezia

In accordo alle vigenti normative anti-COVID, oggi il Museo Tecnico Navale della Spezia riaprirà al pubblico, dal lunedì al venerdì

Il Museo Tecnico Navale della Spezia riapre nei soli giorni feriali, dalle ore 8:30 alle 19:30; l’ingresso visitatori sarà consentito fino alle 19:00.

L’ingresso avverrà in maniera contingentata e all’interno del Museo saranno ammessi fino a un massimo di 30 visitatori contemporaneamente.

Sempre per motivi legati al contenimento del contagio la Sala delle Polene non sarà accessibile al pubblico, ma sarà visibile attraverso la vetrata di ingresso e un video dedicato.Per l’occasione sarà presentata una mostra documentale sulle origini dell’Arsenale e in particolare sulla figura del suo ideatore e progettista Domenico Chiodo.La mostra era stata programmata per lo scorso 19 marzo 2020 in occasione dei 150 anni dalla scomparsa di Chiodo, ma annullata a causa del lockdown.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Museo al 0187784763 o via mail all’indirizzomarinanord.mtn@marina.difesa.it