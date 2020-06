Riapertura dell’Informagiovani a Chiavari

Da domani, giovedì 4 giugno, riapre al pubblico anche Informagiovani Chiavari, servizio del Comune gestito dal Villaggio del Ragazzo

Informagiovani Chiavari orari: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, e il martedì e giovedì dalle 15 alle 18. Garantite tutte le procedure e le prassi volte a tutelare la salute degli operatori e degli utenti, dalla sanificazione degli ambienti al distanziamento interpersonale.

“Siamo davvero felici di poter ripartire con il nostro servizio dopo questo lungo periodo di chiusura forzata. Tanti cittadini hanno espresso in queste settimane il loro apprezzamento per quanto è stato garantito attraverso i servizi online che l’ufficio ha offerto: informazione e supporto su iniziative, servizi e bonus messi in campo a favore dei cittadini, modificando leggermente le caratteristiche del nostro servizio, in piena sinergia con il Comune di Chiavari. Ora siamo felici di riprendere ad incontrare le persone e siamo certi che, con la collaborazione di tutti nel comprendere le modalità di erogazione del servizio, si possa ripartire con fiducia” il coordinatore di Informagiovani Chiavari, Fulvio Di Sigismondo.

“La riapertura dell’Informagiovani rappresenta un altro passo verso il ritorno alla normalità. Riapre uno spazio pubblico di ascolto e orientamento che ha come finalità principale quella di rispondere ai bisogni giovanili, offrendo opportunità e strumenti utili ad ognuno per costruire la propria scelta. Raccoglie e seleziona informazioni, supportando i ragazzi nell’elaborazione di percorsi nei settori dell’occupazione, dell’orientamento scolastico e del tempo libero” sottolinea l’assessore ai servizi sociali Fiammetta Maggio.