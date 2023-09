Riaperta via Trossarelli ad una corsia dopo la frana

Ieri sit-in dei residenti

E’ stata riaperta, ieri sera, sabato 23 settembre, con percorrenza ad una corsia a senso alternato, via Trossarelli a Genova Struppa, bloccata da venerdì notte in seguito a una frana dell’area del campetto di calcio della chiesa di San Cosimo.

Gli abitanti isolati erano, in tutto, oltre 500 persone, per sollecitare la riapertura della strada nel primo pomeriggio di sabato hanno effettuato un sit-in.

La chiusura della via si era resa necessaria per la frana di un muro della parrocchia di San Cosimo, avvenuta alle 4 della notte tra giovedì e venerdì scorsi a metà di via Trossarelli.