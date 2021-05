Report Iss-Ministero: Rt 0,7 e incidenza Covid 43 casi. Liguria da area bianca

“Il nuovo report Iss-Ministero della Salute conferma, senza sorprese, che la Liguria è in area di criticità bianca con tutti gli indicatori di rischio in calo e l’indice R(t), che risale a qualche giorno fa, pari a 0,7“.

Lo ha anticipato ieri sera il governatore Giovanni Toti.

“Cala ancora – ha spiegato Toti – la pressione ospedaliera, in modo omogeneo sul territorio. Il dato significativo è che oggi (ieri, ndr) nessuna ambulanza con pazienti Covid è arrivata al San Martino, dove non si è registrato neanche un ricovero per il coronavirus.

In tutta la Liguria ci sono 266 pazienti ricoverati (-12 in meno rispetto a ieri) di cui 43 nelle terapie intensive che finalmente calano in modo significativo, rimanendo al di sotto dei nuovi parametri di rischio più ristretti decisi dal governo la settimana scorsa.

Calano significativamente anche i cittadini in isolamento domiciliare, segno che lil coronavirus sta effettivamente circolando meno in Liguria.

Sono stati 3 i decessi registrati nelle ultime ore. Restano sempre troppi, ma il numero sta calando e questo significa che la campagna vaccinale sui più fragili sta avendo effetto.

Per quanto rigiarda il vaccino anti Covid, rispetto al totale della popolazione ormai il 35,4% dei liguri ha ricevuto almeno una dose (il livello nazionale è al 33%) e il 19,22% ha completato il ciclo vaccinale, quasi 4 punti percentuali sopra la media nazionale (pari al 15,3%).

Per quanto riguarda l’incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti la media ligure è di 43 casi: 36 a Genova, 36 a Savona, 44 a Imperia, 58 alla Spezia. Siamo solidamente all’interno dell’area bianca di rischio”.