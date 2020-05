Regione Liguria approva legge della Lega: istituito il Garante per le vittime di reato

“Noi vogliamo innanzitutto tutelare i cittadini onesti e perbene che, non certo per colpa loro, si ritrovano costretti a subìre una difficile situazione e vivere un periodo di fragilità che va sostenuto e accompagnato con tutti i mezzi possibili. Ne hanno diritto. Bisogna pensare di aiutare chi è vittima di un reato e Regione Liguria d’ora in poi lo farà ufficialmente anche dal punto di vista istituzionale. Oggi pomeriggio l’Assemblea legislativa della Liguria ha infatti approvato la legge della Lega sull’istituzione del Garante per le vittime di reato”.

Lo ha annunciato stasera il capogruppo regionale Franco Senarega (Lega).

“Si tratta – ha commentato Senarega – di una battaglia vinta dopo anni in cui i più deboli non potevano accedere al sostegno di una figura istituzionale così importante.

Il centrodestra ha votato compatto la proposta della Lega. Tuttavia, spiace constatare che alcuni consiglieri dell’opposizione si siano astenuti.

Ringrazio in particolare il nostro ex capogruppo Alessandro Piana che si è sempre impegnato per ottenere questo importante risultato.

In Liguria la figura del Garante da oggi diventa un importante punto di riferimento a tutela, in particolare, delle vittime di maltrattamenti famigliari, furti in abitazione o con strappo, rapine, sequestri di persona, estorsioni, usura”.