Record, 2019 adottati più di 90mila amichetti

Si celebra oggi in tutto il mondo la giornata del gatto

In Italia si stima siano sette milioni i gatti che vivono nelle famiglie italiane, mentre altri 3 milioni sarebbero i gatti che vivono nelle colonie o allo stato randagio. Altri 200.000 gatti sempre secondo le stime generali sono presenti nei rifugi in attesa di adozione di questi circa 30.000 sono cuccioli rinvenuti abbandonati dopo i primi mesi di vita. In attesa che in tutta Italia venga resa obbligatoria l’anagrafe felina e la microchippatura anche dei gatti cosi come avviene per i cani si stima che le famiglie italiane che nel corso del 2019 hanno adottato un gatto siano state oltre 80.000 mentre superano i 90.000 i gatti entrati nelle case degli italiani circa 15.000 in piu rispetto al 2018. Grazie.