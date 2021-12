Recco, via Verzemma: approvato progetto per rinforzare il dirupo

Recco, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per consolidare la scarpata a monte di via Verzemma.

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico della scarpata rocciosa a monte di via Verzemma. Il costo dell’ investimento di 125mila euro.

«Risolviamo una situazione di indubbio pericolo in un’area che gravita sulla strada comunale ̶ il commento del sindaco Carlo Gandolfo e dell’assessore Caterina Peragallo ̶ è importante consolidare la scarpata per evitare che la situazione si aggravi e per prevenire frane e disagi ai cittadini, soprattutto in occasioni di forti piogge. Stiamo già avviando le procedure per mettere a gara i lavori».

In particolare l’intervento prevede la messa in sicurezza di un tratto della strada comunale carrabile di Verzemma. Si inizia dall’attraversamento dell’omonimo torrente, al di sopra del casello autostradale, per una lunghezza di circa 400 metri. In quanto l’area risulta interessata da fenomeni di dissesto e caduta di detriti dalla scarpata rocciosa sovrastante. ABov