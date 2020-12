Le opere di restyling iniziate nel marzo scorso in via Polanesi a Recco, stanno per concludersi con l’installazione e potenziamento dell’illuminazione stradale. Lungo tutta la via della frazione collinare, saranno istallate lampade a Led che diffondono un luce più intensa ed uniforme con un notevole risparmio energetico.

Dal marzo 2020 lungo la via Polanesi sono stati eseguiti interventi che riguardano la messa in sicurezza dei muretti di sostegno, l’allargamento e rettifica della carreggiata stradale e successiva asfaltatura compreso la canalizzazione delle acque meteoriche.

«Con questo intervento, che si inserisce nel miglioramento della rete viaria in corso di attuazione fin dai primi mesi del nostro mandato ̶ spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo ̶ verrà garantita una migliore vivibilità delle aree interessate, sia per la percorribilità delle strade sia per la sicurezza dei cittadini. Stiamo mettendo in atto progetti che assicurano maggior decoro alla nostra città, con attenzione particolare alla riqualificazione e al miglioramento della viabilità». ABov