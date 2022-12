Recco, via Carbonara: inizio lavori di viabilità e sicurezza

Recco, opere pubbliche: apre il cantiere per migliorare viabilità e sicurezza in via Carbonara.

I lavori per migliorare la sicurezza e la viabilità di via Carbonara, iniziano lunedì 19 dicembre, come da programmazione. Sarà collocato un semaforo intelligente per avere un traffico regolare. L’intervento inizia dall’asse viario di collegamento tra il capoluogo e l’omonima frazione, dove c’è il traffico difficoltoso per la presenza di numerose strettoie. I lavori prevedono, la costruzione di una piccola piazzola per permettere la sosta delle auto in attesa del turno di transito in corrispondenza della fine del primo tornante.

Per migliorare la raccolta delle acque piovane, sarà realizzata una nuova cunetta stradale di tipo “alla francese”. Sarà costruito un muretto scarpata e una tubazione interrata per le condotte di scarico. E’ prevista l’installazione di un impianto semaforico intelligente, composto da due lanterne, all’innesto di via Carbonara con la statale via Aurelia, lato monte, e dopo circa 180 metri, a lato valle.

«Per questo intervento, che andrà a risolvere il rischio per la sicurezza e la viabilità, sono stati investiti 72mila euro. A conclusione dei lavori il tratto di strada interessato avrà sicuramente un aspetto più gradevole e una maggiore funzionalità – chiariscono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo».

Il divieto di transito sarà messo nel primo tratto di via Carbonara (circa 300 metri), inizio dall’intersezione con la SS1 Aurelia-via Filippo da Recco, dal lunedì al venerdì escluso festivi e prefestivi. Gli orari sono: dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30. Garantendo l’eventuale transito ai veicoli di polizia e di soccorso. Sarà consentito il passaggio pedonale. ABov