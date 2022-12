Pallavolo – Match-clou per il Podenzana

Scontro al vertice per il Podenzana Tresana Volley, in occasione della 9.a giornata del campionato di Serie C regionale ligure femminile, a Genova contro la capolista Normac che in classifica vanta 3 punti in più delle rossoblù (seconde): sabato 17/12, ore 20.30, al Palalino del Centro Sportivo Prato di Maragliano; coppia arbitrale al femminile con Martina Auditore e Cecilia Bozomo.

Questi poi gli altri match in programma nel turno…Lunezia Volley-Futura Ceparana, Serteco Wonder Genova-Paladonbosco Ge, Tigullio Santa Margherita Ligure-Adamo Lavagna.