Recco, semaforo intelligente e nuova cunetta in via Carbonara per migliorare viabilità e sicurezza del territorio.

Un semaforo intelligente e una cunetta stradale in via Carbonara. Questo è quanto ha deciso la Giunta comunale di Recco per migliorare la viabilità e garantire la sicurezza del territorio. La strada carrabile attualmente presenta una inadeguata canalizzazione delle acque piovane. Una sede stradale troppo stretta, che impedisce il passaggio di due autovetture nei due sensi.

Per risolvere le criticità si interverrà nel tratto iniziale della strada, per una lunghezza di 250 metri, con l’installazione di un impianto semaforico intelligente. Un nuovo strumento composto da due lanterne, all’innesto di Via Carbonara con la statale Via Aurelia, lato monte, e dopo circa 180 metri, a lato valle. Inoltre è prevista, in corrispondenza della fine del primo tornante la costruzione di una piccola piazzola per permettere la sosta delle auto in attesa del turno di transito.

Per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche, sarà realizzata una nuova cunetta stradale di tipo “alla francese”. Cunetta con un muretto scarpata e una tubazione interrata per le condotte di scarico.

«Si tratta di un intervento importante ̶ commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo ̶ che prevede un investimento di 72mila euro. Un tassello alla volta stiamo risolvendo tutte le situazioni di criticità presenti a Recco. C’è una costante e progressiva messa in sicurezza del territorio e della viabilità». ABov