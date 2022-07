Genoa, Cambiaso promesso sposo della Juve: Dragusin blocca l’affare

Andrea Cambiaso è il promesso sposo della Juve. Perché l’accordo che porterebbe in bianconero il terzino sinistro rivelazione dell’ultimo campionato manca un quarto sì.

. Che potrebbe arrivare a giorni, ma non è detto. Quello di Radu Dragusin, difensore centrale romeno classe 2002 che la Juventus aveva prelevato nel 2018 dal Regal Bucarest e che in bianconero aveva debuttato diciottenne in Champions e in Serie A e a giocato due partite da titolare in Coppa Italia. Tutto nella stagione 2020-21, mentre in quella passata Dragusin è stato in prestito alla Sampdoria, 13 presenze in Serie A e due in Coppa Italia, e poi alla Salernitana, 7 presenze.