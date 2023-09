Recco, rimossi i cumuli di posidonia dalla spiaggia e il pontile di Levante.

«I lavori di rimozione della posidonia accumulata nella zona della spiaggia, accanto al molo di levante, sono stati completati con successo». Lo annuncia il sindaco Carlo Gandolfo.

Dopo lo spiaggiamento delle alghe nei giorni scorsi, la ditta incaricata ha provveduto a togliere i mucchi di posidonia depositati in questo tratto di spiaggia, con i lavori che sono terminati ieri pomeriggio. Il punto di accumulo del materiale era stato individuato dai tecnici del Comune che, insieme al primo cittadino di Recco, avevano compiuto un sopralluogo.

«Abbiamo portato a compimento i lavori nel più breve tempo possibile in modo tale da consentire a cittadini, turisti di avere la piena e più completa fruibilità delle spiaggia per questo week-end che è, come da previsioni meteo, ancora estivo».

Sottolinea il sindaco Gandolfo che, inoltre, ricorda come la presenza delle praterie di posidonia abbiano una funzione fondamentale per preservare l’erosione del fondale marino ed è indice di salubrità delle acque. ABov