I lavori per ottimizzare il sistema energetico e riqualificazione del Palazzo Comunale di piazza Nicoloso a Recco sono iniziati lunedì 8 giugno.

Gli interventi nell’edificio prevedono la realizzazione di un nuovo impianto illuminotecnico, con la sostituzione di tutte le lampade classiche con corpi illuminanti a tecnologia led e la climatizzazione degli uffici grazie a un unico sistema di riscaldamento e raffreddamento con modelli ad alto rendimento e bassi consumi.

Si provvede all’installazione di tutti i sistemi di sicurezza (impianto di allarme e rilevazioni fumi) per garantire l’esodo in caso di emergenza. La ditta che si è aggiudicata la gara, su un importo a base d’asta di oltre 349mila euro, ha offerto un ribasso di 26,09% per una spesa di circa 261mila euro.

«L’apertura del cantiere ̶ affermano il primo cittadino Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo ̶ è l’occasione per dire grazie al grande lavoro svolto dall’ufficio tecnico comunale e da tutto il personale impegnato a rendere possibile questo intervento.

Riusciremo ad avere in tempi rapidi un edificio comunale maggiormente efficiente sia dal punto di vista dell’accessibilità per il cittadino sia per i dipendenti che potranno lavorare in condizioni più confortevoli, rispetto alle attuali, otterremo un risultato importante in termini di risparmio energetico e di spese per i consumi». Il cantiere resterà aperto per 196 giorni, i lavori dovrebbero dunque completarsi entro la fine del 2020.

Il progetto globale per migliorare le performance energetiche e moderare i consumi della sede comunale prevede anche un successivo intervento che si incentrerà sulla sostituzione di tutti i serramenti esterni con nuovi a bassissima trasmittanza termica e la posa di un cappotto di rivestimento su tutto l’involucro opaco della casa comunale. ABov