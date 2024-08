Recco, manutenzione stradale per riqualificare il sistema viario

Recco, interventi di manutenzione stradale per aumentare il livello di sicurezza e riqualificare il sistema viario.

Il Comune di Recco ha avviato una serie di interventi edilizi urgenti per risolvere diverse criticità sul territorio. I lavori, necessari per eliminare criticità come griglie e chiusini smurati,

cordoli stradali danneggiati e pericolose buche sull’asfalto stradale, sono stati affidati alla ditta Edil.Co.Gi. Per le opere di manutenzione stradale sono stati investiti 8mila euro.

«Tali opere sono essenziali per garantire la sicurezza e il decoro urbano, prevenendo potenziali incidenti e proteggendo l’incolumità dei cittadini.

Considerata la complessità dei lavori, che richiedono mezzi e competenze specifiche non disponibili internamente, abbiamo proceduto con l’affidamento a una ditta specializzata, attraverso la trattativa diretta tramite la piattaforma Mepa».

Spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli. ABov