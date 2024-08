Gianluca Ticci da record alla “Vittorio Veneto – Cansiglio”

Il pilota della Sport Favale 07 è quinto assoluto con la Nova Proto NP 03 e mette a segno il primato del percorso tra i Prototipi

Già protagonista lo scorso anno, Gianluca Ticci si è conquistato un ruolo di primissimo piano anche nell’edizione 2024 della “Vittorio Veneto – Cansiglio”, cronoscalata valida per il CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna) – Centro Nord, a cui il portacolori della Scuderia Sport Favale 07 ha preso parte al volante di una Nova Proto NP03 motorizzata Aprilia, vettura messagli a disposizione dal Team Faggioli, riportando la quinta posizione assoluta finale.

“E’ stata una grande emozione – sottolinea Gianluca Ticci – e finalmente si è avverato il mio sogno di correre in salita con un Prototipo: speriamo che sia un “aver rotto il ghiaccio”… La Nova Proto NP03 con cui ho gareggiato è davvero un gioiellino: l’aereodinamica raffinata, il peso ridotto, poco più di 390 kg, e il piccolo motore 1090 cmc Aprilia da 220 cv la rendono estremamente maneggevole, veloce e reattiva in ogni condizione, molto sincera e capace di trasmettere molta fiducia sin dai primi passi. Nelle prime prove sono partito con un po’ di timore, affrontando la salita in sordina: già dalla seconda manche di prova, però, ho sentito crescere la mia fiducia, tanto da arrivare in Gara 2 addirittura a segnare l’inaspettato tempo record del tracciato veneto tra i prototipi dotati di propulsore motociclistico. La speranza, prima della fine della stagione, è quella di riuscire a ripetere l’esperienza sulla NP03. Nel frattempo, con il mio piccolo team, sistemeremo, anche migliorandola, la nostra X1/9”.

La stagione 2024 di Gianluca Ticci è supportata dalla Scuderia Sport Favale 07 e da un pool di aziende formato da Centro Revisioni Auto del Tigullio Srl, Previati Stefano – Officina Meccanica Industriale, Saracino Srl, De.Ca. Srl, Drago Edilstudio Srl, EdilCleri, Ticci Snc, Ricambi di Mattia Rosi, Feraboli Lubrificanti – Concessionaria ufficiale Mobiluno, Officina Vescovi Andrea Sas, Evosistem Engine Management, AGM CNC Racing Parts Parma, WRAP.IT e OrioliSuspension.