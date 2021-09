Recco, luci ad alta tecnologia nella scuola di via Massone

Recco, luci di alta tecnologia nella scuola di via Massone. Con un investimento di oltre 123mila euro l’Amministrazione comunale ha sostituito con lampade a led tutti i corpi illuminati dell’istituto scolastico.



Si sono conclusi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico gli interventi per la sostituzione di tutti i corpi illuminanti nella scuola di di via Massone. Ne ha dato l’annuncio il sindaco Carlo Gandolfo che, con l’avvio delle lezioni, si è recato nella struttura per un sopralluogo:

«L’investimento di oltre 123mila euro – spiega il primo cittadino di Recco – ci permette di migliorare la qualità di illuminazione nelle aule e negli spazi comuni e, al contempo, di rendere efficiente il consumo di energia nella principale struttura scolastica della città. E’ stata un’azione concreta per contribuire al risparmio energetico e alla tutela ambientale».

Nello specifico, si è proceduto alla sostituzione delle vecchie lampade, ormai obsolete e di scarso rendimento, con impianti a tecnologia Led di ultima generazione, che permettono di ammortizzare i costi di acquisto e ridurre quelli di manutenzione

«Questo intervento garantisce un bassissimo consumo energetico e una resa superiore rispetto alle tecnologie tradizionali, in termini di luminosità oltre che di durata nel tempo». Aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo.

«Non è un caso se investiamo sulle nostre scuole – conclude l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba – dove i ragazzi si preparano a diventare i cittadini di domani. E proprio dai più giovani ci arriva la sollecitazione a riflettere su un uso più consapevole delle risorse energetiche disponibili». ABov