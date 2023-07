Recco, fondi Pnrr: oltre 5 milioni per realizzare 17 progetti

Oltre 5 milioni dai fondi Pnrr per realizzare 17 progetti nella città di Recco. Il sindaco Gandolfo: «Opportunità importante per far crescere la nostra città».

Grazie ai finanziamenti dai fondi Pnrr, la città di Recco ha ottenuto 5 milioni e 200mila euro per realizzare 17 progetti, cinque dei quali già conclusi o in fase di esecuzione. Sono già conclusi o in corso di esecuzione gli interventi per la resilienza e la valorizzazione del territorio e l’efficienza economica del Comune. Arrivati anche due milioni di euro dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’autonomia degli anziani non autosufficienti.

«Il cambiamento è in atto e riguarda in particolare la salvaguardia del territorio dal rischio idrogeologico e il miglioramento delle infrastrutture. Una città che diventa sempre più curata, più sostenibile e attrattiva, più moderna e smart grazie agli investimenti per la digitalizzazione. Dopo una fase di progettazione, per aggiudicarci le risorse del PNRR, siamo passati alla fase realizzativa, grazie all’impegno degli uffici, con importanti e straordinarie risorse che stanno facendo crescere la nostra città». Chiarisce il sindaco Carlo Gandolfo.

L’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in varie località frazionali.

In particolare si sono conclusi i lavori per l’installazione di corpi illuminanti a efficienza migliorata nella sala polivalente e per la regimentazione delle acque meteoriche in alcune strade frazionali mentre è in corso di realizzazione l’installazione dell’impianto fotovoltaico nel palazzo comunale, la sostituzione degli infissi e il rifacimento della centrale termica nella scuola d’infanzia. E’ ancora in corso anche l’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in varie località frazionali (finanziamento di 550mila euro).

Oltre seicentomila euro sono invece arrivati per la digitalizzazione dei servizi comunali, per migliorare l’accesso ai servizi online, l’integrazione con Pago PA e altro ancora. Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tra i molteplici interventi del Comune di Recco ammessi a finanziamento vi è il progetto per favorire l’autonomia degli anziani non autosufficienti previsto nella linea di investimento 1.1, per una somma complessiva di 2 milioni di euro.

Sempre dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono arrivati 715mila euro di fondi per i percorsi di autonomia delle persone con disabilità. Finanziati 211mila euro per il sostegno alle capacità genitoriali. Infine per la meccanizzazione della rete di raccolta differenziata il Comune di Recco si è aggiudicato un importo di 903.288,00. ABov