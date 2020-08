Ecovan ritira rifiuti ingombranti nella città di Recco nei mesi di settembre e ottobre 2020. Sono cinque appuntamenti che consentiranno alle famiglie di conferire correttamente vecchi materiali e oggetti dismessi in postazioni dedicate, dalle ore 8.30 alle ore 11, secondo il calendario:

– sabato 5 settembre: Cabina Loderini

– sabato 19 settembre: Piazzale Olimpia

– sabato 3 ottobre: Piazzale Europa

– sabato 17 ottobre: Piazzale Ricina

– sabato 31 ottobre: Cabina Loderini

Il servizio è a disposizione dei cittadini, con il camioncino attrezzato per la raccolta di rifiuti ingombranti e dei piccoli elettrodomestici. L’Ecovan, riservato alle utenze domestiche, è presidiato da operatori Amiu incaricati di ritirare gratuitamente i rifiuti ingombranti e piccoli elettrodomestici (massimo 5 pezzi); è possibile portare anche gli sfalci e i residui da potatura. Tutti gli oggetti non più utilizzati saranno avviati al recupero e riciclo presso impianti specializzati e, se non possibile, smaltiti nel pieno rispetto delle normative, dell’ambiente e della salute.

«Con questo servizio di raccolta straordinaria dei materiali ingombranti, l’Amministrazione in collaborazione con Amiu intende stimolare una coscienza ambientale finalizzata al rispetto delle regole e debellare l’incivile fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti.» spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.

Per i rifiuti ingombranti, mobili, arredi, piccoli e grandi elettrodomestici e anche rifiuti urbani pericolosi come ad esempio gli oli e le vernici, è inoltre a disposizione della cittadinanza il Centro di Raccolta di via della Né, aperto tre volte a settimana, con i seguenti orari: martedì e giovedì solo al mattino (orario 9/12); sabato sia al mattino sia al pomeriggio (orario 9/12 e 13.30/16.30).

Per tutte le informazioni è a disposizione il numero 010/8980800, che consente anche di prenotare il ritiro a domicilio degli ingombranti senza costi aggiuntivi per l’utenza, è operativo lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. ABov