Domani si amplia ulteriormente l’offerta di ASL3 sul territorio per effettuare i tamponi. Si arricchisce anche la mappa sul territorio dei tamponi rapidi antigenici in accesso diretto e a piedi.

A Recco, presso l’ex Ospedale Sant’Antonio (Via Bianchi, 1), ambulatorio dedicato dalle 9 alle 12 dal martedì al venerdì per gli abitanti del Golfo Paradiso.

Alla Fiera del Mare sarà attivo dalle 9.30 alle 15.30 l’ambulatorio mobile per l’esecuzione dei molecolari (rinofarigei) in drive-through prenotati attraverso il servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

Il nuovo punto si trova, come il precedente, all’interno del Padiglione B “Jean Nouvel” dove si potrà accedere in auto, motoveicolo o bicicletta. «Questa nuova apertura – spiega il Direttore Generale Asl3 Luigi Carlo Bottaro – rappresenta un importante incremento della capacità di esecuzione dei tamponi molecolari, che nella giornata odierna nel solo centro di Quarto ha toccato la cifra record di 370. L’obiettivo finale è di raddoppiare le capacità di prelievo».



«Dopo l’attivazione – aggiunge Bottaro – della Commenda di Prè nel centro Storico di Genova, dei Giardini Villa Rosa a Teglia e di Villa Bombrini a Cornigliano, da domani anche i cittadini del levante avranno a disposizione un ambulatorio per effettuare i tamponi rapidi. All’inizio prossima settimana completeremo il programma con il punto di Struppa».

Come nelle altre sedi anche a Recco verranno effettuati tamponi antigenici rapidi, che permettono di avere il risultato in dieci minuti , in caso di non-negatività verrà eseguito contestualmente il tampone molecolare. ABov