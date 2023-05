Recco, con i fondi Pnrr si digitalizzano i servizi comunali

Recco, con oltre 400mila euro di fondi Pnrr si digitalizzano i servizi comunali.

Il Comune di Recco ha ricevuto il finanziamento di 413.922 euro dai fondi del Pnrr nell’ambito del progetto Next Generation Eu per la digitalizzazione e l’innovazione dei propri servizi. Il sindaco Carlo Gandolfo esprime soddisfazione:

«Con l’efficiente lavoro dei funzionari comunali il nostro ente si è candidato a 7 bandi con altrettanti progetti. E’ arrivata pochi giorni fa la comunicazione dell’ammissione al finanziamento con i fondi Pnrr messi a disposizione dalla Comunità Europea. Fondi che saranno utilizzati per migliorare l’accesso ai servizi online, l’integrazione con Pago PA e altro ancora, anche attraverso un nuovo sito web accessibile alle persone con disabilità».

Ecco la suddivisione del contributo e i finanziamenti concessi:

per quanto riguarda la migrazione verso soluzioni cloud delle procedure comunali il finanziamento concesso è di 121.992 euro. Per l’adozione della piattaforma pagoPA, 64.275; per l’adozione dell’app Io, 5.448 euro. L’estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – Spid Cie, 14.000 euro; per il progetto esperienza del cittadino nei servizi pubblici, 155.234 euro. La “Piattaforma Notifiche Digitali”, di 32.589 euro; per la “Piattaforma digitale nazionale dati”, 20.344 euro. ABov