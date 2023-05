Sheyla Bobba racconta “Le inAmabili” che fino al 22 maggio sarà presente al Salone Internazionale del libro di Torino.

Sheyla Bobba racconta “Le inAmabili”, tutti i dettagli.

Una donna intraprendente che parla delle donne e si rivolge a loro con sincerità. In un momento importante, in cui la società inizia ad accendere più attenzione nei confronti della figura femminile, l’autrice di Viterbo ripubblica il suo lavoro che risale al 2012. Un libro, edito oggi da SBS Edizioni, che affronta tematiche molto attuali e che si sposa perfettamente con il contesto sociale e culturale che stiamo vivendo.

Sheyla, che nel frattempo ha fondato la casa editrice SBS Edizioni, è tra i privilegiati autori in esposizione al Salone Internazionale del Libro di Torino fino al 22 maggio. Presente allo stand H27 nel padiglione 2.

E in poco tempo, in un momento in cui l’editoria indipendente non viaggiava proprio sulla cresta dell’onda, ha creato un’azienda di comunicazione in grado di seguire gli autori emergenti nel loro percorso. Sia dall’inizio, quindi dalla pubblicazione, che a lavoro compiuto, seguendoli passo passo in un approfondito percorso di promozione.

Dal niente a grandi risultati, si comincia sempre dal gradino più basso no? Ma Sheyla con coraggio e rischio ha perseguito il suo cammino non certo privo di difficoltà riuscendo a portare il suo gruppo di autori, dapprima a Casa Sanremo Writers 2023 e poi ad una delle vetrine più importanti del mondo letterario, il Salone del libro di Torino appunto.

Tra l’immenso lavoro che svolge per il suo gruppo, attraverso SBS Comunicazione, SenzaBarcode (Rivista letteraria e radio web) e la casa editrice SBS Edizioni, ha trovato il tempo per dare spazio anche al suo di libro, “Le inAmabili”, quello a cui oggi vogliamo dare spazio. Libro che è anche diventato uno spettacolo tratrale.

La stessa autrice commenta il suo “La inAmabili”:

“In queste pagine ci sono 7 lettere di 7 donne che raccontano il loro percorso, dal voler essere appaganti all’essere appagate. Auguro alle giovani donne di fare questo percorso, alle donne che forse si sono un po’ perse e che magari si possono ritrovare insieme al mio libro.”

Le inAmabili

Una raccolta di lettere di donne che hanno sofferto per amori sbagliati, o forse perfetti, ma che in qualche modo si sono trasformati in circoli viziosi, inquinate e indelebili esperienze. L’odio contrapposto al più nobile dei sentimenti lascia strascichi sanguinanti in cuori carichi d’amore. Le inAmabili sono donne che si sono disintossicate, liberate o, forse, donne che non riusciranno mai a colmare il vuoto generato. Brevi racconti che lasciano al lettore la ricerca della chiave per comprendere che non esiste donna senza interrogativo o passione. Lettere e sfoghi di semplici persone che mai saranno semplici donne.

Giorgia Cadenasso