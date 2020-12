Recco: sporcizia e rifiuti in località Ciappea. E’ quanto hanno notato con amarezza alcuni cittadini di Recco segnalando la presenza di rifiuti e sporcizia sul lungomare e nei pressi della scogliera. Il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin hanno immediatamente inviato i tecnici per verificare lo stato dei luoghi predisponendo l’immediata pulizia.

«Le segnalazioni sono fondamentali per sostenerci nel nostro lavoro per migliorare la città, che deve essere pulita e curata in ogni zona. I controlli sono state intensificati per risalire alle condotte degli irresponsabili che danneggiano l’ambiente e il decoro della città ma anche i cittadini devono fare la loro parte» commentano il sindaco Gandolfo e l’assessore Fanin.

Dalla scogliera della Ciappea, uno dei luoghi più belli e suggestivi di Recco, si può apprezzare tutta la magia del mare d’inverno. Fermandosi ad ascoltare il fragore delle onde che si infrangono sulla scogliera, l’incanto può essere spezzato se la zona non è perfettamente pulita.

Intanto, in questi giorni, presso la scuola di via Massone, con la tecnica del tree climbing è stato portato a termine un intervento di potatura sugli ippocastani e sull’abete presenti nell’area verde retrostante l’istituto . L’operazione si è resa necessaria per alleggerire e mettere in sicurezza gli alberi ad alto fusto. ABov