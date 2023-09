Recco, accese le luminarie in onore di N. Signora del Suffragio. Il sindaco Gandolfo: «Ringrazio tutti gli organizzatori e invito cittadini e turisti a partecipare alla festa».

Recco, accese le luminarie per la festa di Nostra Signora del Suffragio, è un momento importante per la città. Tutto è pronto ad accogliere fedeli e visitatori con le tradizionali luminarie. Questa sera il sindaco Carlo Gandolfo e il rettore del Santuario don Giuseppe Guastavino hanno acceso le luci che adornano la chiesa del Suffragio e le vie circostanti, creando un’atmosfera magica e suggestiva.

L’illuminazione è stata affidata alla ditta Verdina, che ha utilizzato impianti a led per garantire un basso impatto ambientale e un elevato risparmio energetico.

«Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per organizzare questa festa, che è un momento di fede, di cultura e di aggregazione per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Gandolfo – invito tutti a partecipare numerosi e a godere della bellezza delle luminarie, che sono un simbolo della nostra tradizione e della nostra devozione».



Domani 5 settembre inizieranno le attività gastronomiche dei 7 Quartieri cittadini (Bastia, Collodari, Liceto, Ponte, San Martino, Spiaggia, Verzemma, che offriranno ai visitatori menù a tema e spettacoli musicali. Apertura stand ore 19.30.



Spazio anche alle corse podistiche promosse organizzate dal Gruppo Podisti Golfo Paradiso. In programma il terzo Palio dei Pirotini. Per ragazzi fino ai 13 anni di età accompagnati da un adulto, percorso di circa 2 km.

Apertura iscrizione gratuita alle 17 con partenza alle ore 18. A seguire la 17° edizione della Marcia dei fuochi con iscrizioni a partire dalle ore 18 e partenza alle ore 19, percorso di circa 8 km quota iscrizione euro 10.

Al termine premiazione. Appuntamento domani 5 settembre in Lungomare Bettolo, vicino allo stand del Quartiere Ponte. Per informazioni contattare i Podisti Golfo Paradiso: tel. 3498057127 – 3355924299. ABov